ВЭБ планирует по итогам года разместить облигационные займы на сумму в 250 миллиардов рублей
СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. ВЭБ ожидает, что по итогам текущего года разместит облигационных займов на рекордную сумму в 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам старший банкир госкорпорации Константин Вышковский.
"Мы ждем, что за год мы разместим на рынке 250 миллиардов рублей облигационных займов. Это абсолютно рекордная цифра для нас", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".
Вышковский добавил, что также ВЭБ уже выполнил на 92% программу заимствований на текущий год на 590 миллиардов рублей. Старший банкир ВЭБа пояснил, что 58% данной суммы приходится на межбанковское кредитование, а остальное — на облигационный рынок.
Добавляется, что в четвертом квартале банк планирует сделать выпуск облигаций с плавающей ставкой на 50 миллиардов рублей. "Мы планируем предложить рынку новые наши инструменты с плавающей процентной ставкой, так называемые флоутеры, где ставка будет привязана к RUONIA…. До конца года, это четвертый квартал, порядка 50 миллиардов рублей", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".
Вышковский пояснил, что сейчас благоприятный момент для размещения такого инструмента в связи с тем, что в России была повышена неоднократно ключевая ставка.
https://1prime.ru/Bonds/20210916/834713891.html