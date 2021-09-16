СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. ВЭБ ожидает, что по итогам текущего года разместит облигационных займов на рекордную сумму в 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам старший банкир госкорпорации Константин Вышковский. ВЭБ допускает увеличение финансирования "Арктик СПГ 2"

"Мы ждем, что за год мы разместим на рынке 250 миллиардов рублей облигационных займов. Это абсолютно рекордная цифра для нас", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Вышковский добавил, что также ВЭБ уже выполнил на 92% программу заимствований на текущий год на 590 миллиардов рублей. Старший банкир ВЭБа пояснил, что 58% данной суммы приходится на межбанковское кредитование, а остальное — на облигационный рынок.

Добавляется, что в четвертом квартале банк планирует сделать выпуск облигаций с плавающей ставкой на 50 миллиардов рублей. "Мы планируем предложить рынку новые наши инструменты с плавающей процентной ставкой, так называемые флоутеры, где ставка будет привязана к RUONIA…. До конца года, это четвертый квартал, порядка 50 миллиардов рублей", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Вышковский пояснил, что сейчас благоприятный момент для размещения такого инструмента в связи с тем, что в России была повышена неоднократно ключевая ставка.