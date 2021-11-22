МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ближайший к погашению выпуск облигаций "Роснано" после возобновления торгов на Московской бирже в понедельник терял в цене 17%, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов

Бумаги компании дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск объемом 4,5 миллиарда рублей подлежит погашению 1 декабря.

На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России. Позже компания "Роснано" сообщила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций — обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов.

В понедельник Московская биржа возобновила торги ценными бумагами.