МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фундаментальная устойчивость российской экономики находится на высоком уровне, поэтому возможные проблемы с долгом "Роснано" не окажут существенного влияния на доходности государственных облигаций РФ, рассказал РИА Новости главный управляющий УК "Атон-менеджмент" Константин Святный. Ближайший к погашению выпуск облигаций "Роснано" терял 17% на торгах

"Роснано" сообщило в пятницу, что обсуждало с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации, а Мосбиржа приостанавливала торги девятью выпусками облигаций компании общим объемом 71,5 миллиарда рублей.

"Первое, что хотелось бы отметить, информации пока крайне мало, чтобы делать какие-либо выводы. Второе — эмитент предпринял усилия (приостановил торги), чтобы инвесторы не понесли чрезмерных потерь вследствие первоначальных эмоциональных реакций, которые наверняка могли бы быть в такой ситуации. Это даёт основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока", — говорит эксперт.

При этом, подчеркивает он, ситуация сама по себе беспрецедентна, и иллюзий быть не должно — в зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.

"Дефолт пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация. Но волатильность на рынке долга кратковременно может вырасти. Долгосрочный эффект будет небольшим и будет зависеть от кредитного качества отдельно взятого эмитента. Нет смысла пока говорить о дефолте эмитента. При этом фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности госбумаг проблемы одного эмитента не окажут существенного влияния", — заключил он. Эксперт оценил последствия возможной реструктуризации долга "Роснано"

Компания "Роснано" сообщила в пятницу, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев, сообщила компания.

Московская биржа 19 ноября приняла решение приостановить торги с 17.08 мск пятницы девятью выпусками облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей в соответствии с предписанием Банка России. Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. Торги ценными бумагами "Роснано" на Московской бирже возобновились в понедельник падением цены облигаций. Бумаги ближайшего к погашению выпуска объемом 4,5 миллиарда рублей (подлежит погашению 1 декабря) дешевели до 690 рублей при номинале в 1000 рублей.