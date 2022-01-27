МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минфин России может длительное время не выходить с размещениями новых облигаций федерального займа (ОФЗ), ждет нормализации ситуации на финансовых рынках, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Минфин считает некритичным выход нерезидентов из российских ОФЗ

Российский рынок оказался под сильным давлением негативной внешнеполитической обстановки. На этом фоне Минфин России вторую неделю подряд не проводит аукционы по размещению ОФЗ, ссылаясь на возросшую волатильность на финансовых рынках.

"Минфин может в принципе длительное время не выходить с размещениями, но долго такая напряженность, нервозность сохраняться не может. Мы взяли паузу, не торопимся, жестких ограничений нет, ждем нормализации. И возврат по началу должен быть плавным, спокойным", — сказал Максимов в интервью агентству Рейтер.

Согласно квартальному плану заимствований, Минфин РФ в январе-марте планирует предложить на аукционах ОФЗ на 700 миллиардов рублей. Программа внутренних заимствований в целом на 2022 год предполагает привлечение 3,26 триллиона рублей в валовом выражении. Росфинмониторинг поддержал концепцию Минфина по регулированию криптовалют

"Квартальный план ни о чем не говорит. Годовой план при возврате к бюджетному правилу, безусловно, тот уровень, на который мы ориентируемся. Сейчас работаем над инструментами, которые снимали бы эти годичные ограничения, что в прошлом году и получилось сделать — в четвертом квартале мы не добрали, потому что занимать на таком рынке с точки зрения государственных интересов — неправильно", — отметил он.

По его словам, работа над механизмами гибкости долговой программы идет постоянно. "Потому что, когда рынок знает, что над ним висит 3,3 триллиона рублей и их надо дать любой ценой, начинается плохой рынок. Пока говорить о том, какие это будут инструменты, рано. Но нашу среднесрочную задачу мы видим в том, чтобы добавить гибкости работе государственного долгового рынка", — пояснил он.