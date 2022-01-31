МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нерезиденты на прошлой неделе вывели из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) 53,4 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

"По данным НРД, чистый отток средств нерезидентов на прошлой неделе составил 53,4 миллиарда рублей, примерно столько же, сколько и неделей ранее", — говорится в обзоре. На предыдущей неделе чистый отток нерезидентов из ОФЗ составил 53,9 миллиарда рублей.

Только в четверг и пятницу совокупный нетто-отток средств нерезидентов с рынка составил 30,5 миллиарда рублей. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась за неделю еще на 0,3 процентного пункта — до 18,8%.

Международные инвесторы сокращают свои позиции в среднесрочных и долгосрочных бумагах. Наибольший объем продаж пришелся на ОФЗ 26207 с погашением в феврале 2027 года и ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года, чистый отток нерезидентов из которых составил 12,4 и 8,5 миллиарда рублей соответственно.