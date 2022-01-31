МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нерезиденты на прошлой неделе вывели из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) 53,4 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД.
"По данным НРД, чистый отток средств нерезидентов на прошлой неделе составил 53,4 миллиарда рублей, примерно столько же, сколько и неделей ранее", — говорится в обзоре. На предыдущей неделе чистый отток нерезидентов из ОФЗ составил 53,9 миллиарда рублей.
Только в четверг и пятницу совокупный нетто-отток средств нерезидентов с рынка составил 30,5 миллиарда рублей. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась за неделю еще на 0,3 процентного пункта — до 18,8%.
Международные инвесторы сокращают свои позиции в среднесрочных и долгосрочных бумагах. Наибольший объем продаж пришелся на ОФЗ 26207 с погашением в феврале 2027 года и ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года, чистый отток нерезидентов из которых составил 12,4 и 8,5 миллиарда рублей соответственно.
https://1prime.ru/Bonds/20220131/835943948.html
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