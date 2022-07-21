МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совокупный спрос инвесторов на биржевые облигации "Камаза" составил более 17 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций

Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами и офертой через два года. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купона не выше 11,15% годовых (доходность к оферте — не выше 11,62% годовых).

"Совокупный спрос составил более 17 миллиардов рублей, что превысило планируемый объём выпуска в 3,4 раза. Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона, закрепить на уровне 10,8% годовых (доходность — 11,25% годовых) и увеличить объём выпуска до 7 миллиардов рублей", — сообщила компания.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, в том числе управляющие и инвестиционные компании, государственные и частные банки, а также физические лица.

"Такой спрос на облигации "Камаза" в условиях турбулентности на рынке ценных бумаг свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов и их уверенности в устойчивом долгосрочном развитии компании", — добавили в "Камазе".

Техническая часть размещения назначена на 22 июля. Организатором выпуска выступает Совкомбанк.