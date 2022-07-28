МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Укрэнерго" просит инвесторов перенести погашение зеленых еврооблигаций на ноябрь 2028 года и отсрочить купонные выплаты на два года, сообщает компания. "Русал" соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях

"Укрэнерго" предложило инвесторам изменить условия выпуска зеленых еврооблигаций устойчивого развития. Отсрочить купонные выплаты на два года, а также перенести дату погашения еврооблигаций на ноябрь 2028 года", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

На предприятии пояснили, что сейчас первоочередной задачей является сохранение ликвидности, определение приоритетности расходов, критически важных для безопасности энергосистемы Украины.

"Компания тесно сотрудничает с кабинетом министров Украины, чтобы сконцентрировать средства на подготовке к отопительному сезону. Именно поэтому изменение условий выпуска еврооблигаций позволит "Укрэнерго" направить свои финансовые ресурсы на восстановление и поддержание стабильной работы энергосети Украины и другие критически важные потребности", — отметили в "Укрэнерго".