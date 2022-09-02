МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 12 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации 2 сентября

Ориентир по ставке купона — не выше 3,75%.

Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже четырехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча долларов. Условия выпуска предусматривают рублевые расчеты на первичном размещении, а также расчеты при выплате купонов и погашении бумаг.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "КИТ Финанс" и "Тинькофф".

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.