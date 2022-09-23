МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" принял решение разместить пять выпусков облигаций совокупным объемом 6,3 миллиарда долларов, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются в российских депозитариях, говорится в материалах эмитента. "Газпром" разместил замещающие облигации на 304 миллиона долларов

Компания готовит замещающие облигации серии ЗО-23 на 1,5 миллиарда долларов с погашением в апреле 2023 года, серии ЗО-26 на 1 миллиард долларов с погашением в ноябре 2026 года, серии ЗО-27 на 1,15 миллиарда долларов с погашением в апреле 2027 года, серии ЗО-30 на 1,5 миллиарда долларов с погашением в мае 2030 года и серии ЗО-31 на 1,15 миллиарда долларов с погашением в октябре 2031 года. Облигации подлежат оплате еврооблигациями компании.

Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) будут полностью эквивалентны параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций, а обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующих выплат. Оплата за замещающие облигации будет производиться еврооблигациями группы "Лукойл", сообщила компания.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.

В начале августа "Лукойл" предложил держателям пяти выпусков еврооблигаций выкупить бумаги.