МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" 4 октября начнет размещение пяти выпусков облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы, права на которые учитываются в российских депозитариях, говорится в сообщении компании. "Лукойл" разместит пять выпусков замещающих облигаций

"Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях. При этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по еврооблигациям держателями, которые не примут участие в размещении", — подчеркивают в компании.

"Лукойл" ранее принял решение разместить пять выпусков облигаций совокупным объемом 6,3 миллиарда долларов, замещающих еврооблигации компании. "Лукойл" готовит замещающие облигации серии ЗО-23 на 1,5 миллиарда долларов с погашением в апреле 2023 года, серии ЗО-26 на 1 миллиард долларов с погашением в ноябре 2026 года, серии ЗО-27 на 1,15 миллиарда долларов с погашением в апреле 2027 года, серии ЗО-30 на 1,5 миллиарда долларов с погашением в мае 2030 года и серии ЗО-31 на 1,15 миллиарда долларов с погашением в октябре 2031 года.

Размещение облигаций планируется завершить период с 19 октября по 1 ноября в зависимости от выпуска. Оплата за замещающие облигации будет производиться еврооблигациями "Лукойла". Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в текущем году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.

В начале августа "Лукойл" предложил держателям пяти выпусков еврооблигаций выкупить бумаги.