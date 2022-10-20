МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" разместил замещающие облигации серии ЗО-23 на 562,7 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. ММК разместит замещающие облигации на 500 миллионов долларов

Объем выпуска замещающих облигаций серии ЗО-23 с погашением в апреле 2023 года составляет 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, компания разместила 37,5% выпуска.

"Лукойл" 4 октября начал размещение пяти выпусков облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы, права на которые учитываются в российских депозитариях. Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, отмечала компания.

"Лукойл" ранее принял решение разместить пять выпусков облигаций совокупным объемом 6,3 миллиарда долларов, замещающих еврооблигации компании. Размещение облигаций компания планирует завершить период с 19 октября по 1 ноября в зависимости от выпуска.

Оплата за замещающие облигации производится еврооблигациями "Лукойла". Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в текущем году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. В начале августа "Лукойл" предложил держателям пяти выпусков еврооблигаций выкупить бумаги.