"Новотранс" сузил ориентир купона по облигациям, сообщил источник
Источник: "Новотранс" сузил ориентир купона по облигациям в десять миллиардов рублей до 11,55-11,75%
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Железнодорожный оператор "Новотранс" сузил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объеме выпуска не менее 10 миллиардов рублей — до 11,55-11,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 11,55-11,85% годовых.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 ноября.
Организаторами выпуска выступают BCS Global Markets, Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".
https://1prime.ru/Bonds/20221027/838610000.html
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