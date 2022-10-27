МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Железнодорожный оператор "Новотранс" сузил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объеме выпуска не менее 10 миллиардов рублей — до 11,55-11,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: "Новотранс" соберет заявки на облигации 27 октября

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 11,55-11,85% годовых.

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 ноября.

Организаторами выпуска выступают BCS Global Markets, Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".