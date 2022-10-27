МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Железнодорожный оператор "Новотранс" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 18,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Новотранс" сузил ориентир купона по облигациям, сообщил источник

Финальный ориентир ставки первого купона установлен в размере 11,7% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 11,55-11,85% годовых, однако в ходе сбора заявок сузил ориентир по купону до 11,7-11,75% годовых.

Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 ноября.

Организаторами выпуска выступают BCS Global Markets, Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".