МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" увеличил объем размещения биржевых облигаций с 3 до 10 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. "Селигдар" установил финальный ориентир купона по облигациям

Финальный ориентир ставки купонов составляет 10,8% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон на уровне не выше 11,28% годовых, но снижал его в ходе сбора заявок до 10,8-10,9% годовых.

Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы холдинга расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке. Добыча золота компанией в прошлом году составила 7,2 тонны (+3% к показателю годом ранее), олова — 2908 тонн (+15%), выручка выросла на 5%, до 484 миллионов долларов.