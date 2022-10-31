МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует в середине ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме не менее 500 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Селигдар" увеличил объем размещения биржевых облигаций

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 4,35% годовых.

Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Расчеты на первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Росбанк и "Россельхозбанк".

ЮГК — шестая российская золотодобывающая компания по объему производства в 2021 году. Группа ведет добычу в России на двух кластерах месторождений — хабах (Уральском и Сибирском).