"Газпром" перенес на 1 ноября начало размещения замещающих облигаций
"Газпром" перенес на 1 ноября начало размещения замещающих облигаций на 500 миллионов евро
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. "Газпром" перенес на 1 ноября начало размещения замещающих облигаций объемом 500 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Ранее начало размещения выпуска планировалось с 26 октября.
Выпуск включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в ноябре 2028 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.
https://1prime.ru/Bonds/20221031/838658291.html
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