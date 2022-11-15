"Лукойл" выкупит евробонды пяти выпусков с 16 ноября по 16 декабря
"Лукойл" выкупит евробонды пяти выпусков с учетом прав России с 16 ноября по 16 декабря
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" планирует в срок с 16 ноября по 16 декабря выкупить еврооблигации пяти выпусков, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, говорится в сообщении крупнейшей российской частной нефтяной компании.
Выкуп будет осуществлен на площадке Московской биржи с расчетами в российских рублях.
"Лукойл" в начале ноября завершил размещение пяти выпусков облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы. Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, отмечала компания.
Объем размещенных замещающих облигаций составил 1,68 миллиарда долларов против общего объема выпусков в 6,3 миллиарда долларов.
"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти (2,16 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) и примерно 1% доказанных запасов углеводородов (15,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента на конец прошлого года).
https://1prime.ru/Bonds/20221115/838833029.html
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