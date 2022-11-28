МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") одобрил программы биржевых облигаций серии П02-БО на сумму до 100 миллиардов российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций агрохолдинга "Степь"

Срок обращения бумаг — 10 лет с даты начала размещения.

"Утверждение новой программы эмиссии в размере 100 миллиардов рублей и проспекта серии П02-БО связано с тем, что мы хотим предусмотреть возможность выпуска не только рублевых облигаций, но и обязательств в других валютах. Максимально возможный объем выпуска рассматривается в диапазоне 10-20 миллиардов рублей", — пояснил РИА Новости вице-президент ПАО "Трансконтейнер" по экономике и финансам Павел Скачков.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ — 41 тысяча единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Морские перевозки в рамках сервисов компании осуществляют 23 грузовых судна, в том числе 13 судов ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, где " Трансконтейнеру " принадлежит 58,51% акций). Единственным акционером является группа компаний "Дело".