ЕАБР соберет заявки на облигации объемом от пяти миллиардов рублей
Источник: ЕАБР 1 декабря соберет заявки на облигации объемом от пяти миллиардов рублей
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия не выше 170 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-005 с полугодовыми купонами.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, "Ак барс банк", Росбанк, "Тинькофф банк" и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 декабря.
https://1prime.ru/Bonds/20221130/839008673.html
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