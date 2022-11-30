МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЕАБР спрогнозировал рост ВВП в Армении в 2022 году на 12,5 процента

Ориентир доходности — премия не выше 170 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-005 с полугодовыми купонами.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, "Ак барс банк", Росбанк, "Тинькофф банк" и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 декабря.