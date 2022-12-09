МИНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин Белоруссии разместил в полном объеме в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" государственные облигации на 5 миллиардов российских рублей, сообщается на сайте министерства. Белоруссия заложила в бюджет безвозмездные поступления от России

"Министерством финансов 8 декабря 2022 года в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" в полном объеме размещен 293 выпуск государственных долгосрочных облигаций, номинированных в российских рублях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам размещения выпуска удовлетворено 6 заявок, поданных юридическими лицами резидентами и нерезидентами Белоруссии, на общую сумму 5 миллиардов российских рублей.

Ранее в декабре минфин Белоруссии объявил о проведении в период с 8 по 29 декабря 2022 года размещения государственных именных облигаций в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи путем открытой продажи без проведения аукциона. Дата погашения облигаций – 12 декабря 2025 года, объем выпуска 5 миллиардов российских рублей. Ставка процентного дохода – 12,5% годовых, выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 12 июня и 12 декабря, начиная с 2023 года. В предыдущие годы, до западных санкций, минфин Белоруссии в основном размещал на внутреннем рынке гособлигации в долларах и евро.