С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. "Газпром" обменял уже семь выпусков еврооблигаций на локальные облигации с соответствующими параметрами, компании предстоит еще обменять 15 выпусков, рассказал заместитель начальника департамента "Газпрома" Игнат Диркс. Российским компаниям разрешат выпускать вечные замещающие облигации

"Газпром" вошел в эту ситуацию с крупнейшим облигационным портфелем на рынке. На момент введения санкций в отношении НРД этот портфель составлял 24,5 миллиарда долларов в эквиваленте и состоит из 24 серий. Есть еще 25-я серия в иенах, но там нет российских держателей", — рассказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.

В среднем доля российских держателей в портфеле составляла от 30% до 40% в зависимости от выпуска, по некоторым доходит до 50%. Из них участие физических лиц — порядка 5-10%.

По словам Диркса, "Газпром" уже имеет колоссальный опыт по замещению облигаций. "На текущий момент мы провели семь обменов, по которым уже состоялись расчеты. На этой неделе закрылась книга еще по одной серии, то есть восьмой в процессе. Я считаю, что мы добились очень солидного результата — средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%", — сказал он.

"С учетом того, что мы обменяли семь и еще предстоит обменять 15 евробондов, наша работа выглядит как ультрамарафонский забег по пересеченной местности, потому что регулирование меняется, поведение контрагентов зачастую бывает неконструктивным", — отметил Диркс.

По его словам, компании пришлось буквально в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами, чтобы довести до инвесторов информацию об имеющейся возможности и порядке проведения обмена.

Процесс обмена возлагает существенные издержки на эмитента, как прямые финансовые, так и операционные, подчеркнул он. "Стратегия, которую мы выбрали, — это применение обмена по мере наступления сроков выплаты купонов", — отметил представитель компании.

"Планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели в первый обмен, дополнительные выпуски", — добавил Диркс.