МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2023 году будет использовать свою стандартную линейку ОФЗ для привлечения займов, видит на них спрос со стороны инвесторов и не планирует их менять, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин планирует стимулировать россиян копить к пенсии

"В ближайшее время и на следующий год мы будем оперировать стандартными инструментами, которые у нас сегодня есть: это и бумаги, привязанные к стоимости денег на финансовом рынке, это и инфляционные бумаги, привязанные к инфляции, и с фиксированным доходом. На следующий год — это наша линейка, которая не будет меняться", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных новых инструментах привлечения займов, которые готовит Минфин.

"Она (существующая линейка ОФЗ – ред.) показала свою успешность: каждый инвестор выбирает себе инструмент и активно участвует в покупке наших бумаг. Мы видим, что спрос есть", — добавил он.