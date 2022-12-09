Минфин в 2023 году планирует использовать стандартную линейку ОФЗ
Минфин в 2023 году планирует использовать стандартную линейку ОФЗ для привлечения займов
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2023 году будет использовать свою стандартную линейку ОФЗ для привлечения займов, видит на них спрос со стороны инвесторов и не планирует их менять, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"В ближайшее время и на следующий год мы будем оперировать стандартными инструментами, которые у нас сегодня есть: это и бумаги, привязанные к стоимости денег на финансовом рынке, это и инфляционные бумаги, привязанные к инфляции, и с фиксированным доходом. На следующий год — это наша линейка, которая не будет меняться", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных новых инструментах привлечения займов, которые готовит Минфин.
"Она (существующая линейка ОФЗ – ред.) показала свою успешность: каждый инвестор выбирает себе инструмент и активно участвует в покупке наших бумаг. Мы видим, что спрос есть", — добавил он.
https://1prime.ru/Bonds/20221209/839120423.html
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