МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Назван ориентир купона по облигациям "Газпрома" от 30 миллиардов рублей

Ориентир доходности — премия не выше 180-195 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-006 с полугодовыми купонами.

Организаторами размещения выступят БК "Регион", инвестбанк "Синары", Россельхозбанк и "Московский кредитный банк". Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.