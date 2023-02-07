ЕАБР соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Источник: ЕАБР соберет заявки на облигации от семи миллиардов рублей 14 февраля
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия не выше 180-195 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-006 с полугодовыми купонами.
Организаторами размещения выступят БК "Регион", инвестбанк "Синары", Россельхозбанк и "Московский кредитный банк". Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.
https://1prime.ru/Bonds/20230207/839718435.html
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