МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 32,51 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 64,941 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предложит ОФЗ двух серий 8 февраля

Цена отсечения составила 76,1752% от номинала, средневзвешенная цена — 76,1752% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,57% годовых, средневзвешенная доходность — также 10,57% годовых.

Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 73,5 миллиарда рублей.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске (493,5 миллиарда рублей).