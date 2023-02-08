ТАШКЕНТ, 8 фев — ПРАЙМ. Центробанк Узбекистана видит сложности с выпуском в 2023 году новых еврооблигаций из-за высокой стоимости заимствования на международных долговых рынках, заявил заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев. "Вымпелком" оспорит разъяснения Банка России по поводу евробондов

"В этом году привлечение долга станет сложным из-за (роста — ред.) процентов", — сказал Хамраев в интервью интернет-изданию gazeta.uz, оценивая перспективы выпуска новых суверенных еврооблигаций.

По его оценке, в первой половине 2023 года процентные ставки мировых центральных банков не будут снижаться, из-за чего привлечение долга будет оставаться дорогим. "При этом Узбекистан может выйти на долговой рынок и выпустить еврооблигации во втором полугодии", — отметил замглавы ЦБ.

"Когда мы в последний раз общались с ФРС в октябре, Всемирным банком, они говорят, что не ожидают снижения ставок на рынке еврооблигаций в этом году. Но, возможно, во втором полугодии будет снижение. Потому что у энергоэкспортеров аккумулировано много денег, поэтому они все равно выйдут на рынок", — добавил Хамраев.

В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.

В ноябре 2020 года Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов под 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте — на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых.