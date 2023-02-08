МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 7,434 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 20,25 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин оценил предложение снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

Цена отсечения составила 97,1% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2285% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,83% годовых, средневзвешенная доходность — 9,8% годовых.

Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 493,5 миллиарда рублей.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 32,51 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 64,941 миллиарда.