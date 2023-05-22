МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, уже разместившие замещающие облигации вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых актов. Мосбиржа оценила долю компаний IT-сектора в дебютных размещениях облигаций

"Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций", — говорится в документе.

Положения об обязанности выпуска замещающих облигаций не распространяются на организации, исполнившие надлежащим образом до дня вступления в силу указа обязательства перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, за счет выпуска замещающих облигаций.

Юрлица РФ, разместившие замещающие облигации, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз, при этом объем выпуска облигаций должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства. Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 5 июля прошлого года, по которому российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации.

Проект указа, обязывающего эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации, разработали Минфин и Банк России. Директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков говорил в апреле, что указ подразумевает обязательное замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации, но будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать.