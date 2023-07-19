ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. США разрешили после 20 октября 2023 года проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска, говорится в документах американского Минфина страны. Посол в Каракасе заявил, что на венесуэльском острове принимают карты "Мир"

"Все транзакции, связанные с обеспечением или финансированием, или иными сделками по 8,5-процентным облигациям Petrоleos de Venezuela, S.A. 2020 года, которые были бы запрещены… разрешены после 20 октября 2023 года", — говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В рамках санкций против Венесуэлы США заблокировали активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Часть обязательств PDVSA обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo.