2023-07-19T17:52:00+03:00
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2023-07-19T17:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230719/841128854.html
США разрешили операции по облигациям венесуэльской PDVSA
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США разрешили после 20 октября 2023 года проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска, говорится в документах американского... ПРАЙМ, 19.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. США разрешили после 20 октября 2023 года проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска, говорится в документах американского Минфина страны.
"Все транзакции, связанные с обеспечением или финансированием, или иными сделками по 8,5-процентным облигациям Petrоleos de Venezuela, S.A. 2020 года, которые были бы запрещены… разрешены после 20 октября 2023 года", — говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
В рамках санкций против Венесуэлы США заблокировали активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Часть обязательств PDVSA обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo.