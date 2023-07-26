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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230726/841192275.html
Минфин разместил ОФЗ на 11,6 миллиарда рублей
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Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 11,564 миллиарда... ПРАЙМ, 26.07.2023
рынки, облигации, новости, минфин рф, аукционы офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 11,564 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 20,461 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 92,5348% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6407% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,1% годовых.
Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 696,5 миллиарда рублей.
Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске (332,4 миллиарда рублей).