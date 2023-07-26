МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 11,564 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 20,461 миллиарда, говорится в сообщении министерства. "Газпром" открыл книгу заявок на бессрочные облигации

Цена отсечения составила 92,5348% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6407% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,1% годовых.

Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 696,5 миллиарда рублей.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске (332,4 миллиарда рублей).