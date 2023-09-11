ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готов к диалогу об освобождении от обложения НДФЛ обладателей зеленых бондов, заявил глава ведомства Максим Решетников в рамках сессии "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Россиянам продлили льготу по НДФЛ при прощении их долга иностранцами

"У нас вопросы предоставления новых налоговых льгот проходят не очень легко, поэтому давайте посмотрим и соотнесем это с результатами. Посмотрим, пообсуждаем это в правительстве. Точно готовы к диалогу", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли со стороны правительства поддержка идеи освобождения от НДФЛ доходов по зелёным бондам.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.