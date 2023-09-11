2023-09-11T11:28:32+03:00
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2023
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Минэкономразвития готов обсуждать отмену НДФЛ для дохода от зеленых бондов
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Минэкономразвития РФ готов к диалогу об освобождении от обложения НДФЛ обладателей зеленых бондов, заявил глава ведомства Максим Решетников в рамках сессии "Климатическая повестка... ПРАЙМ, 11.09.2023
рынки, налоги, экономика, облигации, новости, россия, минэкономразвития рф, зеленые облигации, ндфл, максим решетников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готов к диалогу об освобождении от обложения НДФЛ обладателей зеленых бондов, заявил глава ведомства Максим Решетников в рамках сессии "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"У нас вопросы предоставления новых налоговых льгот проходят не очень легко, поэтому давайте посмотрим и соотнесем это с результатами. Посмотрим, пообсуждаем это в правительстве. Точно готовы к диалогу", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли со стороны правительства поддержка идеи освобождения от НДФЛ доходов по зелёным бондам.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.