МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили в компании. Центробанк отметил рост суммарного объема облигаций в обращении

"Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) — ЗО24-Д. Ранее в конце октября ГТЛК направила эмиссионную документацию замещающих облигаций по всем выпускам еврооблигаций зарубежных дочерних обществ на регистрацию в ЦБ РФ", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что замещение пройдет по принципу "бумага на бумагу". Завершить замещение всех шести выпусков планируется до конца текущего года. По словам ГТЛК, благодаря тому что облигации находятся в российской финансовой инфраструктуре, они будут защищены от влияния санкций.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.