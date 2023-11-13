2023-11-13T16:17:31+03:00
2023-11-13T16:17:31+03:00
2023-11-13T16:17:31+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20231113/842252509.html
ЦБ зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций ГТЛК
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Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили в компании. "Банк России зарегистрировал первый... ПРАЙМ, 13.11.2023
рынки, облигации, новости, банк россии, гтлк, замещающие облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили в компании.
"Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) — ЗО24-Д. Ранее в конце октября ГТЛК направила эмиссионную документацию замещающих облигаций по всем выпускам еврооблигаций зарубежных дочерних обществ на регистрацию в ЦБ РФ", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что замещение пройдет по принципу "бумага на бумагу". Завершить замещение всех шести выпусков планируется до конца текущего года. По словам ГТЛК, благодаря тому что облигации находятся в российской финансовой инфраструктуре, они будут защищены от влияния санкций.
ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.