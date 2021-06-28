МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Резкий рост цен на электроэнергию зафиксировали сразу в нескольких странах Европы. В частности, в Латвии спотовая цена за прошлую неделю выросла аж на 37%, а в Литве — на 28%. Аналитики объясняют эту негативную тенденцию жарким летом и нехваткой ветра. Однако рост цен на электроэнергию в регионе не является чем-то шокирующем. Скорее — это своеобразная "жертва", которая должна быть принесена в рамках следования "зеленому тренду". Как считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты, к этой жертве нужно было готовиться заранее. Газ в Европе рекордно подорожал

Аномальная жара на территории Европы в июне привела к резкому росту цен на электроэнергию в странах Прибалтики и Восточной Европы. Спотовые цены в Эстонии, Латвии и Литве в моменте превышали рекордную отметку в 100 евро за 1 МВт в час.

Так, средняя цена в Литве за неделю с 21 по 27 июня составила 85,5 евро за 1 МВт в час, рост — 28% с начала месяца. Это максимум для страны за последние шесть лет, с осени 2015 года. В Эстонии средняя недельная спотовая цена также выросла на 24% и составила 76,15 евро за 1 МВт час, в Латвии — на 37%, до 85,5 евро..

Кроме жары, рост цен на электроэнергию в Европе обусловлен невозможностью увеличить поставки энергоресурсов из России в связи с плановым ремонтом сетевой инфраструктуры в Прибалтике. Сейчас РФ экспортирует электроэнергию через Латвию, но в июне пропускная способность между странами была ограничена.

Наблюдается рост цен на электроэнергию и в Польше, Чехии и Венгрии, хотя и не такой критичный. "Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал - Европа"

Как отмечает S&P Global Platts, из-за слабого ветра производство ветряных электростанций в Польше было ниже 500 МВт. Генерация солнечных панелей, несмотря на жару, редко превышало 2 ГВт. По данным биржи TGE, цены на неделе в Польше превышали 88 евро за 1 МВт в час.

Спрос на электроэнергию в Чехии подскочил 24 июня, в том числе после урагана, который повредил сетевую инфраструктуру страны. В Венгрии спотовые цены превысили в моменте отметку в 100 евро, а 23 июня в стране зафиксирован рекордный пик потребления в 6,8 ГВт.

ЖЕРТВА ЗЕЛЕНОГО ТРЕНДА

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, рост цен на электроэнергию в Европе — явление вполне ожидаемое и не является катастрофой.

"Высокие цены являются своеобразной "жертвой", которая должна быть принесена в рамках следования "зеленому тренду", — говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Ковалев.

Многие страны региона сейчас осуществляют переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), на настоящий момент они являются более дорогими относительно традиционной генерации. Поэтому вопрос о том, можно ли найти электроэнергию дешевле, в принципе не стоит.

В Европе внедрена гибкая система ценообразования на электроэнергию. Поэтому, как только жара пойдет на убыль, вниз двинутся и цены на электричество. Правда, снижение будет не слишком продолжительным: через несколько месяцев наступит отопительный сезон и энергоносители снова подорожают. А вслед за ними и электричество, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. Европа обрушилась с критикой на российский "Газпром"

По мнению Ковалева, реальное снижение цен на электроэнергию в ЕС будет происходить по мере реализации двух сценариев:

падение стоимости генерации на СЭС(солнечные электростанции) и ВЭС (ветряные электростанции), ожидаемое в связи с удешевлением технологий,

значительный рост ВИЭ-вводов, который необходим в рамках обеспечения надежности и стабильности поставок.

В краткосрочной же перспективе европейские страны могут регулировать цены на электроэнергию только за счет увеличения загрузки угольных и газовых электростанций, считает Коптев.

"Однако это идет вразрез с планами декарбонизации. Но сейчас заместить их нечем", — поясняет он.

ПОМОЩИ ОТ РОССИИ НЕ БУДЕТ

При этом эксперты не видят смысла для стран Прибалтики наращивать поставки электроэнергетики из России даже на случай подобных катаклизмов. США заявили об опасности "Северного потока-2" для Европы

Дело в том, что с 2025 года Эстония, Латвия и Литва окончательно синхронизируют свои энергосистемы с Евросоюзом и отключатся от энергокольца БРЭЛЛ.

Страны Балтии в 20219 году заявляли, что намерены отказаться от импорта российской энергии. Они хотят выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

"Да, Россия может поставлять электроэнергию в Литву только через Калининградскую область, но пропускная способность сетей здесь ниже, да и не совсем понятна резонность наращивания мощностей в силу описанных выше обстоятельств", — заключил Ковалев.