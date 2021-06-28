Гаснут лампочки Ильича. Кто оставит Европу без света
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Резкий рост цен на электроэнергию зафиксировали сразу в нескольких странах Европы. В частности, в Латвии спотовая цена за прошлую неделю выросла аж на 37%, а в Литве — на 28%. Аналитики объясняют эту негативную тенденцию жарким летом и нехваткой ветра. Однако рост цен на электроэнергию в регионе не является чем-то шокирующем. Скорее — это своеобразная "жертва", которая должна быть принесена в рамках следования "зеленому тренду". Как считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты, к этой жертве нужно было готовиться заранее.
Аномальная жара на территории Европы в июне привела к резкому росту цен на электроэнергию в странах Прибалтики и Восточной Европы. Спотовые цены в Эстонии, Латвии и Литве в моменте превышали рекордную отметку в 100 евро за 1 МВт в час.
Так, средняя цена в Литве за неделю с 21 по 27 июня составила 85,5 евро за 1 МВт в час, рост — 28% с начала месяца. Это максимум для страны за последние шесть лет, с осени 2015 года. В Эстонии средняя недельная спотовая цена также выросла на 24% и составила 76,15 евро за 1 МВт час, в Латвии — на 37%, до 85,5 евро..
Кроме жары, рост цен на электроэнергию в Европе обусловлен невозможностью увеличить поставки энергоресурсов из России в связи с плановым ремонтом сетевой инфраструктуры в Прибалтике. Сейчас РФ экспортирует электроэнергию через Латвию, но в июне пропускная способность между странами была ограничена.
Наблюдается рост цен на электроэнергию и в Польше, Чехии и Венгрии, хотя и не такой критичный.
Как отмечает S&P Global Platts, из-за слабого ветра производство ветряных электростанций в Польше было ниже 500 МВт. Генерация солнечных панелей, несмотря на жару, редко превышало 2 ГВт. По данным биржи TGE, цены на неделе в Польше превышали 88 евро за 1 МВт в час.
Спрос на электроэнергию в Чехии подскочил 24 июня, в том числе после урагана, который повредил сетевую инфраструктуру страны. В Венгрии спотовые цены превысили в моменте отметку в 100 евро, а 23 июня в стране зафиксирован рекордный пик потребления в 6,8 ГВт.
ЖЕРТВА ЗЕЛЕНОГО ТРЕНДА
По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, рост цен на электроэнергию в Европе — явление вполне ожидаемое и не является катастрофой.
"Высокие цены являются своеобразной "жертвой", которая должна быть принесена в рамках следования "зеленому тренду", — говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Ковалев.
Многие страны региона сейчас осуществляют переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), на настоящий момент они являются более дорогими относительно традиционной генерации. Поэтому вопрос о том, можно ли найти электроэнергию дешевле, в принципе не стоит.
В Европе внедрена гибкая система ценообразования на электроэнергию. Поэтому, как только жара пойдет на убыль, вниз двинутся и цены на электричество. Правда, снижение будет не слишком продолжительным: через несколько месяцев наступит отопительный сезон и энергоносители снова подорожают. А вслед за ними и электричество, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.
По мнению Ковалева, реальное снижение цен на электроэнергию в ЕС будет происходить по мере реализации двух сценариев:
- падение стоимости генерации на СЭС(солнечные электростанции) и ВЭС (ветряные электростанции), ожидаемое в связи с удешевлением технологий,
- значительный рост ВИЭ-вводов, который необходим в рамках обеспечения надежности и стабильности поставок.
В краткосрочной же перспективе европейские страны могут регулировать цены на электроэнергию только за счет увеличения загрузки угольных и газовых электростанций, считает Коптев.
"Однако это идет вразрез с планами декарбонизации. Но сейчас заместить их нечем", — поясняет он.
ПОМОЩИ ОТ РОССИИ НЕ БУДЕТ
При этом эксперты не видят смысла для стран Прибалтики наращивать поставки электроэнергетики из России даже на случай подобных катаклизмов.
Дело в том, что с 2025 года Эстония, Латвия и Литва окончательно синхронизируют свои энергосистемы с Евросоюзом и отключатся от энергокольца БРЭЛЛ.
Страны Балтии в 20219 году заявляли, что намерены отказаться от импорта российской энергии. Они хотят выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.
"Да, Россия может поставлять электроэнергию в Литву только через Калининградскую область, но пропускная способность сетей здесь ниже, да и не совсем понятна резонность наращивания мощностей в силу описанных выше обстоятельств", — заключил Ковалев.
https://1prime.ru/Energy/20210628/834054592.html