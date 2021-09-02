МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Россети" подали очередную заявку в Фонд национального благосостояния (ФНБ) на финансирование электроснабжения второго этапа модернизации Восточного полигона (БАМ и Транссиб), сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в рамках ВЭФ. Глава РЖД сообщил о стоимости модернизации Восточного полигона

"Да, заявка (в ФНБ — ред.) подана. 100 с небольшим миллиардов рублей. Мы действительно подали заявку, это финансирование именно второго этапа Восточного полигона, первый этап полностью за наши средства реализуется", — сказал он.

Рюмин отметил, что суммарно на финансирование мероприятий по электрификации второго этапа потребуется 190 миллиардов рублей.

В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что Минэнерго РФ подавало заявку на выделение 122 миллиардов рублей из ФНБ на энергоснабжение БАМа и Транссиба.

Позже в "Россетях" сообщали, что ответ от ФНБ так и не получен, но проект будет реализован в любом случае. Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в первом полугодии выросла на 40,9%

Развитие Восточного полигона — один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 миллионов тонн в год, второй — до 180 миллионов до 2024 года. В дальнейшем, согласно проекту транспортной стратегии РФ, пропускную способность планируется поэтапно увеличить до 240 миллионов тонн к 2035 году.

Инвестиционная программа "Россетей" на 2022 год составит порядка 300 миллиардов рублей, также сообщил журналистам Андрей Рюмин.

"По инвестиционной программе… цифры похожи на этот год — в районе 300 миллиардов рублей, если мы говорим полностью о группе", — сказал он.

В целом инвестиционная программа " Россетей " до 2026 года составит более 1,5 триллиона рублей, а на 2021 год — 365 миллиардов рублей, сообщал в конце августа топ-менеджер компании. "Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии

Рюмин уточнил, что конкретно по Дальневосточному федеральному округу инвестпрограмма на 2021 год составит 32 миллиарда рублей, однако в следующем году будет "точно больше из-за объектов, входящих в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.