МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго ожидает, что электропотребление в России в 2021 году на 2% превысит уровень 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов в рамках ВЭФ. Минэнерго предложило критерии проектов для либерализации экспорта газа

"Мы ожидаем превышения энергопотребления на 2% к 2019 году" — сказал Шульгинов.

Министр также рассказал, что на данный момент потребление идет выше прошлого года, сегодня в целом по России показывает рост на 5,5%.

"Это было ожидаемо, но итоговые показатели будут зависеть от потребления в оставшиеся месяцы. В этом году были такие температурные рекорды, что на юге России максимум потребления иногда превышал зимние пики. Уже похолодало в европейской части России, в Сибири. Кроме того идет восстановление экономики и спроса. Это приводит к росту энергопотребления, соответственно, увеличению выработки электрической энергии", — уточнил Шульгинов.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.