МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг был остановлен в установленном порядке для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании в одном из помещений блока, где обнаружили пар, ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности, сообщил РИА Новости источник в "Росатоме". Стало известно о планах властей Британии финансировать строительство АЭС

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что блок остановлен из-за утечки пара, радиационный фон в норме.

"В одном из помещений второго энергоблока Ростовской АЭС, где располагается тепломеханическое оборудование, во время обхода обнаружился пар. В 0.54 мск четверга блок в установленном порядке, по согласованной заявке, был временно остановлен для проведения регламентных работ на этом оборудовании", — сказал собеседник агентства.

"Предполагается, что работы займут несколько дней. Ситуация штатная. Никакой угрозы для безопасности она не представляет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям", — добавил источник.