Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после блэкаута
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после масштабного отключения электричества в стране во вторник, сообщила пресс-служба узбекистанского минэнерго.
В Узбекистане 25 января в некоторых регионах страны произошло отключение электричества. Впоследствии в минэнерго сообщили, что началось постепенное восстановление подачи электричества, завершить работы планировалось в четверг. По сообщению пресс-службы казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в энергосистеме, коснувшаяся ряда стран Центральной Азии, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
"К 16.00 (14.00 мск) было восстановлено полное обеспечение электроснабжения во всех регионах республики", — говорится в сообщении минэнерго для журналистов.
По данным ведомства, на данный момент в стране восстановлена режимная работа всех электростанций кроме Туракурганской ТЭС в Наманганской области в восточной части Узбекистана.
Во вторник были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предполагается, что это связано с аварией в объединенном энергокольце Центральной Азии.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), соформированная в советское время, является блоком энергосистем, в состав которого входят системы южных регионов Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении
https://1prime.ru/Energy/20220127/835906230.html