МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после масштабного отключения электричества в стране во вторник, сообщила пресс-служба узбекистанского минэнерго. Работа ГТС Узбекистана полностью восстановлена

В Узбекистане 25 января в некоторых регионах страны произошло отключение электричества. Впоследствии в минэнерго сообщили, что началось постепенное восстановление подачи электричества, завершить работы планировалось в четверг. По сообщению пресс-службы казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в энергосистеме, коснувшаяся ряда стран Центральной Азии, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

"К 16.00 (14.00 мск) было восстановлено полное обеспечение электроснабжения во всех регионах республики", — говорится в сообщении минэнерго для журналистов.

По данным ведомства, на данный момент в стране восстановлена режимная работа всех электростанций кроме Туракурганской ТЭС в Наманганской области в восточной части Узбекистана.

Во вторник были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предполагается, что это связано с аварией в объединенном энергокольце Центральной Азии.

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), соформированная в советское время, является блоком энергосистем, в состав которого входят системы южных регионов Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении