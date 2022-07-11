МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Электроэнергия в Литве в июне подорожала на 35%, а в Латвии – на 33%. Об этом заявили в литовской компании по электроснабжению Elektrum Lietuva. В Госдуме предложили прекратить поставки электроэнергии в Литву

Согласно сообщению компании, в июне в Литве средняя цена электроэнергии была на 35% дороже, чем в мае и достигла 223,16 евро за мегаватт/ч, на 33% в Латвии — до 218,29 евро за мегаватт/ч, на 15% в Эстонии — до 173,83 евро за мегаватт/ч.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига отметил, что рост цен на электроэнергию в странах Балтии в июне прежде всего был вызван подорожанием энергопродуктов. Электричество также росло и из-за уменьшившегося на 18% общего производства электроэнергии и на 48% производства ветряных электростанций.