В министерстве угля и энергетики ДНР заявили о восстановлении электроснабжения Донецка
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Энергоснабжение города Донецка восстановлено. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Ведомство отметило в своем Telegram-канале, что в 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад.
https://1prime.ru/Energy/20220717/837515476.html
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