МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Энергоснабжение города Донецка восстановлено. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики. СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой

Ведомство отметило в своем Telegram-канале, что в 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад.