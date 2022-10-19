Власти ДНР сообщили об обесточивании бытовых потребителей в Донецке
Минугля ДНР: более шести тысяч бытовых потребителей в Донецке остались без электричества
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Более шести тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов Киевом Кировского района Донецка, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 14.45 (совпадает с мск — ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", — сказано в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/Energy/20221019/838512559.html
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