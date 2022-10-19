МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Более шести тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов Киевом Кировского района Донецка, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. В ДНР продлили срок подачи заявления на выплату на школьников

"В 14.45 (совпадает с мск — ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", — сказано в Telegram-канале ведомства.