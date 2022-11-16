"Укрэнерго" призвало готовиться к длительным отключениям света в стране
"Укрэнерго" призвало людей подготовиться к увеличению времени аварийных отключений света
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинцам следует подготовиться к увеличению временных периодов аварийных отключений электричества, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", — сказано в Telegram-канале компании.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации — разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
https://1prime.ru/Energy/20221116/838839578.html
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