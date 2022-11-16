МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинцам следует подготовиться к увеличению временных периодов аварийных отключений электричества, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В "Укрэнерго" предупредили о тяжелых днях для энергосистемы страны

"Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", — сказано в Telegram-канале компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации — разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.