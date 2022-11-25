МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Энергосистема Украины сейчас испытывает 30%-ный дефицит электроэнергии, по состоянию на 12.00 мск производители обеспечили более 70% нужд потребления в стране, сообщила "Укрэнерго". Politico: Европа раздражена гигантской прибылью США на Украине

"Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены и плановые и аварийные графики ограничения потребления", — сказано в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".

Компания отметила, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения бытовых потребителей, ноо они усложняются из-за обледенения и обрыва проводов в распределительных сетях под влиянием непростых погодных условий.

Минэнерго Украины ранее сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. По данным министерства, в четверг электроснабжение объектов критической инфраструктуры удалось восстановить.