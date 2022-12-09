ТАШКЕНТ, 9 дек — ПРАЙМ. Узбекистан, несмотря на дефицит электроэнергии в зимнее время, продолжает экспортировать ее в Афганистан для покрытия затрат по импорту, заявил вице-премьер, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. Молдавский регулятор сообщил о снижении тарифа на электроэнергию

Ранее председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива введены плановые отключения электроэнергии.

"С учетом того, что мы импортируем около 20 миллионов кВт.ч электроэнергии (в сутки – ред.) из-за рубежа, для покрытия части валютных затрат около 5−6 миллионов кВт.ч экспортируем, поставляем в Афганистан", — сказал Мирзамахмудов в интервью местному интернет-изданию gazeta.uz.

Глава минэнерго уточнил, что Узбекистан импортирует электроэнергию из Туркменистана с учетом возросшего спроса. "Все это направляется на покрытие внутренних нужд", — добавил Мирзамахмудов.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати".

В августе минэнерго Узбекистана сообщало, что получило от DABS расчет за поставки электроэнергии в 2021 году, осуществляются платежи за поставку в 2022 году. По данным ведомства, в этом году объем поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан определен в 2,21 миллиарда кВт.ч.