МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристенссон призвал сограждан экономить электричество, чтобы снизить риск перебоев электропередачи, сообщает шведский телеканал SVT. Отказ от российских ресурсов обернулся кризисом в ЕС, заявили в Индонезии

"Очень многие шведы экономнее (потребляли — ред.) электричество исключительно потому что берегли свои деньги. Теперь же мы хотим попросить шведский народ экономить еще и для того, чтобы снизить риск перебоев электропередачи", — приводит телеканал слова премьера.

Кроме того, Кристенссон отметил, что ситуация в энергетическом секторе страны стала тяжелее на фоне временного отключения крупнейшей АЭС страны Oskarshamn 3, которое повысило шансы обрыва на юге Швеции.

Помимо прочего, шведское правительство обратилось к жителям с просьбой стараться потреблять электроэнергию в те часы, когда цена на нее наименее высокая и подчеркнул, что электричество можно частично заменить на горючие источники энергии.