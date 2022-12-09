МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристенссон призвал сограждан экономить электричество, чтобы снизить риск перебоев электропередачи, сообщает шведский телеканал SVT.
"Очень многие шведы экономнее (потребляли — ред.) электричество исключительно потому что берегли свои деньги. Теперь же мы хотим попросить шведский народ экономить еще и для того, чтобы снизить риск перебоев электропередачи", — приводит телеканал слова премьера.
Кроме того, Кристенссон отметил, что ситуация в энергетическом секторе страны стала тяжелее на фоне временного отключения крупнейшей АЭС страны Oskarshamn 3, которое повысило шансы обрыва на юге Швеции.
Помимо прочего, шведское правительство обратилось к жителям с просьбой стараться потреблять электроэнергию в те часы, когда цена на нее наименее высокая и подчеркнул, что электричество можно частично заменить на горючие источники энергии.
https://1prime.ru/Energy/20221209/839120788.html
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