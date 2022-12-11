МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украинское правительство предоставило государственные гарантии "Укрэнерго" на проекты по восстановлению и реконструкции энергетических объектов на общую сумму более 400 миллионов евро, сообщила национальная энергетическая компания. ДТЭК уточнила сроки восстановления электроснабжения в Одесской области

"Укрэнерго" также сообщила, что сможет в скором времени приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.

"В целом привлечено финансирование более чем на 400 миллионов евро. Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ред.) на сумму 300 миллионов евро, что будет дополнено грантом от правительства Нидерландов", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

"Укрэнерго" уточнила, что в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также кредитное соглашение между компанией и ЕБРР, что позволит направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой устойчивости компании. В энергокомпании напомнили, что ранее в декабре кабмин также одобрил предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллиона евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. На данный момент готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, что даст старт этому проекту.

Кроме того, правительство Украины одобрило проект закона о ратификации изменения к финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком, которое позволит продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе — 37,5 миллиона евро.