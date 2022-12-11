МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. На Украине вновь подключен к сети один из отключенных в субботу для устранения неисправности энергоблоков АЭС, сообщил украинский НАЭК "Энергоатом". На Хмельницкой и Ровенской АЭС прошли миссии МАГАТЭ

"Вчера, 10 декабря 2022 года, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) "Энергоатома" был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты. Замечания были устранены, и сегодня в 02:43 энергоблок снова подключили к электросети", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

НАЭК "Энергоатом" не уточнила, об энергоблоке какой АЭС идет речь.

Кроме того, по данным компании, завершается ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000 и в ближайшие дни его также подключат к сети.

"Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС… работают на максимальной мощности", — добавили в компании.