"Укрэнерго" ждет стремительного роста электропотребления в ближайшее время
"Укрэнерго" ждет стремительного роста электропотребления в ближайшее время из-за холода
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украину ждет стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, считает энергокомпания страны "Укрэнерго".
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск) 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.
По данным "Укрэнерго", ввиду превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей страны действовали аварийные отключения.
"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме. Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", — отметили в компании.
https://1prime.ru/Energy/20230106/839400462.html
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