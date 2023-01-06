МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украину ждет стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, считает энергокомпания страны "Укрэнерго". Минэнерго Украины назвало долю потерянной ветровой и солнечной генерации

"По состоянию на 11.00 (12.00 мск) 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

По данным "Укрэнерго", ввиду превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей страны действовали аварийные отключения.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме. Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", — отметили в компании.