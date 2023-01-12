МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, в четверг утром в девяти областях страны вводили аварийные отключения света, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украина потребовала от международных банков уйти с российского рынка

"По состоянию на 11. 00 (12.00 мск — ред.) сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления…Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.