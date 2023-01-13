БИШКЕК, 13 янв — ПРАЙМ. В Киргизии зафиксирован рекорд потребления электроэнергии на фоне аномальных морозов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Национального энергохолдинга республики. ВВП Киргизии вырос по итогам 2022 года

"Национальный энергохолдинг информирует, что за прошедшие сутки при значительном понижении температуры в стране отмечено рекордное значение потребления электрической энергии, которое составило 73,852 миллиона кВт-ч", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, последние двое суток в вечерние часы энергетическая система работала в пределах существующих мощностей, что "является недопустимым во время отопительного сезона".

"Продолжающийся рост потребления может привести к перегрузу основного оборудования и аварийному отключению подачи электрической энергии", — предупредили в компании.

Отмечается, что вместе с увеличением потребления электрической энергии также отмечен самый высокий показатель расхода воды из Токтогульского водохранилища.

"Каждые сутки уровень воды снижается на 60 миллионов кубометров. При текущем уровне 10,6 миллиарда кубометров возникает риск глубокой сработки всего объема водных ресурсов, что может негативно повлиять на подготовку следующего осенне-зимнего периода. В связи с чем Национальный энергохолдинг в очередной раз призывает население отнестись с пониманием к текущей ситуации и бережно относиться к потреблению электрической энергии во избежание возникновения внештатных ситуаций", — добавили в Национальном энергохолдинге.

В стране последние несколько дней держатся аномальные для этой центральноазиатской республики морозы. В горных районах температура воздуха периодически опускается до минус 45 градусов. В крупных городах достигает отметки минус 30 градусов.