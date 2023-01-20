МАГАТЭ может помочь украинским АЭС с поставками и запчастями, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: организация может помочь АЭС Украины с поставками и запчастями
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками… нужно не забывать, что эти АЭС — это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", — сказал он.
По словам Гросси, для решения этих проблем организация может работать "необязательно с Россией", а с другими государствами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе".
Ранее топливо для украинских АЭС поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в Госдуме РФ еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.
https://1prime.ru/Energy/20230120/839534947.html
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