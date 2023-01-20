МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News. WSJ: глава МАГАТЭ во время визита разместит инспекторов на всех АЭС Украины

"Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками… нужно не забывать, что эти АЭС — это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", — сказал он.

По словам Гросси, для решения этих проблем организация может работать "необязательно с Россией", а с другими государствами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе".

Ранее топливо для украинских АЭС поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в Госдуме РФ еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.