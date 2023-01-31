МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Уровень потребления электроэнергии на Украине продолжает расти из-за погодных условий, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщили во вторник в национальной компании "Укрэнерго". "Украинские железные дороги" расширят железнодорожное сообщение с Польшей

"Потребление электроэнергии продолжает расти из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. В течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведено в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", — сказано в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В "Укрэнерго" добавили, что с учетом тенденции к росту потребления существует "опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений".

Ранее в компании заявили, что объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций.